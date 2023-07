Trinajstletni Maks Benko ima tisto, kar imajo šampioni

V članku preberite:

»Tisto noč, ko sem zmagal, sploh nisem mogel spati. Ves čas sem samo hodil gor in dol po stopnicah. Bil sem preveč adrenalinski, da bi zaspal. Res sem zelo vesel,« o izjemni zmagi, ki jo je dosegel na evropskem prvenstvu v biljardu, pripoveduje Maks Benko. Fant je star komaj 13 let, a je obdarjen z izjemnim talentom, ki mu ga lahko zavidajo tudi izkušeni igralci. Na prvenstvu, ki je ta teden potekalo v Podčetrtku, je ugnal vso konkurenco in postal evropski prvak v disciplini desetka med dečki do 17 let. Pred disciplino desetke je letos tretje mesto in bronasto medaljo dosegel že v disciplini straight pool (14+1). In vse kaže, da je to šele začetek.