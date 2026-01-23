Trumpov odbor še najbolj spominja na zasebni golf klub

Kot smo lahko slišali tudi v Sloveniji, vsaka država potrebuje elito, ki se naseli odmaknjeno od drugih in potem vodi amorfno gmoto naroda. Nič drugače ni na svetovni ravni. Cvetober človeštva se že več kot pol stoletja januarja zbira na letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v odmaknjenem letoviškem mestecu Davos visoko v Alpah na vzhodu Švice. Letos so se od ponedeljka do petka sestajali pod geslom Duh dialoga, najbolj nestrpno pa so pričakovali človeka, za katerega dialog ni najbolj priljubljen način komunikacije, predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa.