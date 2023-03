Tudi James Bond ni več primeren za občutljive sodobne bralce

V nadaljevanju preberite:

Prvi roman o najslavnejšem tajnem agentu Njenega oziroma po novem Njegovega veličanstva Jamesu Bondu z naslovom Casino Royale bo 13. aprila praznoval sedem desetletij, odkar so ga izdali. To bo povod za ponovni natis vseh romanov, ki jih je napisal Ian Fleming. Njegov opus o Bondu obsega dvanajst romanov in zbirki kratkih zgodb, skupaj 14 naslovov. A očitno se tudi tajni agent ne bo izognil trendu literarnih junakov iz preteklosti, ki jih v novih časih obdelajo, da ustrezajo politični korektnosti. Britanski časopis The Daily Telegraph je poročal, da je Ian Fleming Publications Ltd, podjetje, ki upravlja Flemingovo literarno zapuščino, najelo sensitivity readerje, ki bodo prečistili romane o Bondu za prihajajočo aprilsko novo izdajo.