Tudi najstarejši kolesar bo Tour začel z visokimi pričakovanji

Profesionalni šport iz leta v leto dokazuje, da so leta zgolj in samo številka, ki zares ne vpliva več na formo najboljših kolesarjev na svetu. Na letošnji dirki po Franciji bo na startu šest kolesarjev, mlajših od 23 let, najmlajši bo najstnik Paul Seixas, nastopilo pa jih bo tudi devet, starejših od 36 let.

Lani je bil med tremi najstarejšimi Kranjčan Luka Mezgec, ki ga tokrat ne bo na rumeni pentlji, še vedno pa je v omenjeni deveterici Slovenec Jan Tratnik. Idrijčan iz vrst Red Bull Bore Hansgrohe se podaja na svojo dvanajsto tritedensko dirko in pravi, da je izvrstno pripravljen. Najstarejši debitant na letošnjem Touru je Aaron Gate (XDS Astana), ki se bo pri 35 letih podal na svojo drugo tritedensko preizkušnjo. Še veliko izkušenejši je Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious), ki bo 12. oktobra dopolnil 39 let in je najstarejši kolesar na dirki po Franciji 2026 – to bo zanj že 23. tritedenska dirka.