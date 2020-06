»Tudi športa se do neke mere naješ«

Mariborčan, ki že skoraj tri desetletja živi v Ljubljani. Ker nas drevi čaka veliki derbi, takšnega sogovornika velja pobarati, za koga bo stiskal pesti. »A tole že snemava?« vpraša. Po zagotovilu, da še ne, odgovori; kaj, lahko le ugibate. »Zdi se mi, da to ne paše k mojemu poklicu in da ne bi bilo pošteno, če bi javno izkazoval čustva do katerega koli kluba.« Saša Jerković je TV Slovenija zvest od začetka novinarske kariere leta 1992. Za športne navdušence in tudi marsikoga drugega je eden najbolj prepoznavnih obrazov z malih zaslonov. Čeprav je v zadnjih letih vodil tudi kvize, je bil pogovor obarvan predvsem ...