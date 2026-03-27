Tudi za pilota je vračanje v Ljubljano logistični izziv

Klemen Gerdin je bil že kot fantek navdušen nad letali. Po študiju na letalski smeri fakultete za strojništvo je opravljal različna dela, da si je lahko financiral vse izpite, ki so ga še čakali na poti do potniškega pilota. Maja 2023 je to postal pri irski letalski družbi CityJet z bazo v Stockholmu na Švedskem. Aprila lani se je znotraj iste letalske družbe preselil v København, kjer trenutno kot pogodbeniki letijo za Scandinavian Airlines (SAS) v Skandinaviji, po Baltiku in osrednji Evropi. Po stečaju Adrie Airways smo bili žal vsi piloti, pa tudi kabinsko osebje, primorani oditi v tujino, če smo želeli še opravljati naš poklic. Zelo rad se vrača v Slovenijo, saj se ne želi za stalno preseliti na Dansko, pri tem pa se večkrat ukvarja s precejšnjim logističnim izzivom, kako priti do Ljubljane.