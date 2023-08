Turisti prihajajo na Ferske otoke. Ampak tam so že ovce

V članku preberite:

Ni lahko biti turistični delavec na Ferskih otokih. Privabiš influencerje, neverjetni prizori na instagramu zakrožijo, svet vzdihe, ah, kako je lepo, in že išče letalske vozovnice. Naslednji teden priplava jata kitov, domačini jih potolčejo – prizori znova zakrožijo, svet pa zdaj rjove od ogorčenja. Čeprav je turistov zadnjih deset let več in več, pa je arhipelag v severnem Atlantiku eden tistih, kjer je lokalno prebivalstvo še dokaj avtentično: kar naprej dela po svoje in se ne meni dosti za tuja mnenja.