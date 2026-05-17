Ko domačini bežijo pred množicami

»Vpliv turizma na destinacijo ali njen del, ki je v negativnem smislu pretiran za kakovost življenja domačinov in/ali kakovost turističnega doživetja.« Verjetno le malokdo tega še ni doživel. Torej se je srečal z osnovno definicijo Svetovne turistične organizacije za, kakor se temu reče v angleščini, overturism, pretirano število turistov oziroma turistifikacijo. Nekateri so menili, da bo temu fenomenu naredila konec pandemija covida-19, a je namesto sprememb potovalnih navad prinesla le začasno olajšanje. Lansko leto je po ocenah po svetu potovalo 1,5 milijarde ljudi, do leta 2030 naj bi se njihovo število povečalo na 1,8 milijarde. Turizem je ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti na svetu. Ko so ljudje na dopustu, so bolj sproščeni, pripravljeni zapraviti več in konec koncev so ...