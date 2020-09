FOTO:Učitelji imajo z maskami več težav kot učenci

Tudi največji ciniki, ki smo v preteklosti zmajevali z glavo, ko so medije vsako leto znova preplavljale »šokantne« novice o začetku novega šolskega leta, smo morali priznati, da je letošnji prvi september resnično nekaj posebnega. Čeprav sem v letih, ko me šola najmanj zanima – prestar, da bi hodil vanjo, premlad, da bi imel otroke –, sem se večkrat poskušal vživeti v situacijo, kaj bi bilo, če bi nas pandemija današnjih razsežnosti zajela leta 2001, ko sem prvikrat prestopil prag osnovne šole. Kako debelo bi gledal, ko bi mi neznanci pojasnjevali, kje smem dihati brez maske na nosu in kje ne? Kako bi to vplivalo na ...