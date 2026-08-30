Učijo tudi neusposobljeni, upokojenci in študenti

Analiza pomanjkanja vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so jo pripravili v uradu za razvoj in kakovost vzgoje in izobraževanja ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, je dokazala, da je kadra v vrtcih in šolah premalo. Po lanski analizi je po državi primanjkovalo 3611 strokovnih delavcev, letos je ta številka že 4098. Za nameček se je lani samo v tistih zavodih, ki so poslali podatke, upokojilo 697 strokovnih delavcev, letos pa jih bo pogoje za upokojitev izpolnilo 1075.

Kljub hudemu pomanjkanju kadra Zavod RS za zaposlovanje poroča, da je večina ponujenih zaposlitev za določen čas. Od januarja do konca julija 2026 je bilo na področju vzgoje in izobraževanja objavljenih 15.892 prostih delovnih mest, od tega 11.430 za določen čas, za nedoločen čas pa 4462.