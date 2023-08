Ugotovil sem, da se še zmorem zaljubiti

V nadaljevanju preberite:

Pri rosnih sedemnajstih, leta 2006, je Anžej Dežan s pesmijo Plan B zmagal na Emi in zastopal Slovenijo na Pesmi Evrovizije v Atenah, zatem delal na Televiziji Slovenija, se posvetil študiju filozofije in diplomiral iz modnega novinarstva v Londonu. Prvo resno službo je dobil pri Burberryju, od tam ga je Chloe povabil v Pariz, kjer je nazadnje pristal pri največji modni hiši – Chanelu. Pred dobrim letom so mu zaupali vodenje družbenih omrežij v Tokiu, kar je veliko priznanje.