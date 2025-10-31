Drugi budimpeški memorandum padel v vodo

V nadaljevanju preberite:

Marsikdo je bil razočaran, ko se je prejšnji teden pokazalo, da se ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin očitno ne bosta sestala tako kmalu, kot se je zdelo še pred nekaj dnevi. Tudi njunemu skupnemu prijatelju, avtoritarnemu madžarskemu premieru Viktorju Orbánu, ni uspelo, da bi ju spravil za pogajalsko mizo v svojem glavnem mestu. Vendar odpoved srečanja Trumpa in Putina v Budimpešti sploh ni slaba novica.

Očitno je Rusija za konec vojne Ukrajini postavila tako visoko ceno, da je Trump po pogovoru z njenim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ugotovil, da je ni pripravljena plačati. Zato bi bilo srečanje s Putinom izguba časa, o tem pa kot poslovnež ve, da je denar, in ga noče izgubljati. Vsekakor se je s tem odvalil kamen od srca marsikateri predvsem evropski državi, ki bi jo srečanje spravilo v veliko zadrego.

Kako je Ukrajina postala žrtev največje evropske vojne po osmih desetletjih in kakšne so nove okoliščine konflikta?