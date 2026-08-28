Uma Štader: Nisem ravno tiha punca

Uma Štader, mlada igralka in glavna junakinja filmov Gajin svet 2 in 3, se je pred kratkim vrnila s filmskega festivala v Sarajevu, kjer je svetovno premiero doživelo že tretje nadaljevanje te uspešnice. V petek je bila v Križankah še slovenska premiera družinske akcijske komedije režiserja Petra Bratuše, ki je šele druga slovenska filmska trilogija po Kekcu, ta konec tedna pa film prihaja v slovenske kine. Dvajsetletna Uma pravi, da se je najbolj našla v tistem delu zgodbe, ki govori o prijateljstvu.