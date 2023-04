Umetnost čaranja ni zadosti spoštovana

V nadaljevanju preberite:

Mojster čaranja Magic Aleksander, ki mnoge spominja na mladega Leonarda DiCapria, šteje 28 let, a kot zatrjuje, ima že 18 let izkušenj. Ambicioznega Celjana se spominjamo iz oddaje Vikend paket, med drugim je nastopil tudi na BBC in v hrvaškem šovu talentov. Trenutno je na turneji po Sloveniji s svojim avtorskim šovom. V pogovoru je zatrdil, da česa podobnega pri nas še ni bilo. Prav tako nam je zaupal, ali je v zvezi.