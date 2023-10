Upanje pod ničlo

V nadaljevanju preberite:

Ljudem, ki ne verjamejo v posmrtno življenje in nadnaravna bitja, lahko pri tesnobi ob spoprijemanju z minljivostjo pomaga znanost. Živimo v zlati dobi transhumanizma, filozofskega gibanja, ki zagovarja preskok v evoluciji s pomočjo umetne inteligence, nanotehnologije in drugih, danes še nepredstavljivih tehnologij. Nadgrajena, morda digitalna različica človeka kiborga bo nekoč celo premagala smrt. Toda do tam je še daleč in naša minljiva telesa bodo morala počakati. Najbolje kar v kapsuli z utekočinjenim dušikom, zamrznjena pri temperaturi –196 °C. Za to bo poskrbela krionika, ki hodi nekje po robu znanosti in se ponuja kot zatočišče, kjer bo tesnobni človek sedanjosti v miru dočakal svetlo prihodnost.