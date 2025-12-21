Uporabniki v dolgovih, industrija v razcvetu

»Pokazal vam bom, kakšen problem je postal online gambling [spletne igre na srečo]. Prišli smo do točke, na kateri imajo spletne igralnice ljudi dobesedno zaposlene zato, da iščejo influencerje, ki bodo promovirali online gambling. V dveh dneh so me kontaktirali trije ljudje z različnimi ponudbami,« je na družbenem omrežju instagram sporočil eden vodilnih slovenskih spletnih vplivnežev Aleksandar Repić, ki ga sledilci bolje poznajo pod vzdevkom Nepridiprav.

Nato je javnosti razkril dopisovanje z zastopnico družbe Amon Bet, ki se je predstavila kot Valerie, kmalu zatem pa se mu je oglasila še Kate iz družbe Joo Casino in mu v kratkem besedilu ponudila dolgoročno sodelovanje. Za začetek mu je ponudila 1200 dolarjev (1020 evrov) v zameno za objavo enega posnetka na njegovem instagram profilu, v katerem naj bi hvalil njihovo igralnico, na teden pa naj bi posnel od dve do tri takšne objave. Aleksandar Repić, ki ima na svojem profilu Nepridiprav več kot 80.000 sledilcev, jo je gladko zavrnil, rekoč, da on ni tako poceni, saj ni tipičen vplivnež.