Uroš Buh: Cestno kolesarstvo je kot progresivni rock

Do pravljice, ki jo naše cestno kolesarstvo doživlja ta čas, je od osemdesetih let vodila ovinkasta pot, polna ideoloških in drugih lukenj, polna zgodb o uresničenih in še več neuresničenih sanjah, o posameznikih, ki so premikali meje, in tistih, ki so za druge grizli v klance, sprijaznjeni s svojimi vlogami. Časovno dirko od kolesarskega bratstva in enotnosti prek poti v samostojnost, milenijske evforije vse do zlatih časov in ere najboljšega vseh časov je v knjigi Zlata doba popisal Uroš Buh.