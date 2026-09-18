Uroš Fakuč, Michelinov chef: »Nekaterih doživetij ne moreš kupiti pozneje«

Uroš Fakuč ni le glavni kuhar restavracije in butičnega hotela Dam v Novi Gorici, ampak tisti, ki v celoti poskrbi za gosta. Sprejme ga na recepciji, mu pokaže sobo, priporoči izlet v Brda, natoči kozarec vina in zvečer stopi iz kuhinje v jedilnico ter se druži z njim. Če kartica ne dela, to uredi. Če gost ne ve, kam na kosilo, mu svetuje. Če želi vedeti, kaj je na krožniku, mu razloži. Najprej je gostitelj, šele nato vse drugo.

Ko je bil star nekaj čez dvajset let, se je odpravil v Italijo. Ne po zvezah in poznanstvih ali z izdelanim kariernim načrtom. Kupil si je Michelinov vodnik, izbrskal telefonsko številko in poklical Gualtiera Marchesija, enega najpomembnejših italijanskih chefov, utemeljitelja italijanske nove kuhinje in prvega Italijana s tremi Michelinovimi zvezdicami.

»Jaz sem ta in ta, to me zanima,« se mu je predstavil. Povedal je, da bo v bližini in da bi se rad ustavil pri njem. Dogovorila sta se in pri Marchesiju je ostal nekaj manj kot leto dni. »To je bila moja življenjska šola,« pripoveduje.