Uroš Ocepek: Časi sterilnih učiteljev so minili

Dr. Uroš Ocepek, ki ga dijaki poznajo kot dr. Ukija, je prvi slovenski učitelj, ki se je uvrstil med 50 najboljših na svetu po izboru Global Teacher Prize, pionir umetne inteligence v izobraževanju in eden tistih pedagogov, za katere učilnica ni le prostor prenašanja znanja, temveč tudi ustvarjanja človeka. Ko ga sprašujejo, kdo velja za dobrega učitelja, nikoli ne odgovori enako. Tokrat je razmišljal, da je dober učitelj je tisti, ki sliši svoje dijake, je odprt za različne pogovore in zna pokazati, da je tudi sam samo človek. Prizna napake in skupaj z dijaki poišče pot do cilja – pa naj bo to znanje ali reševanje življenjske situacije.