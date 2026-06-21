Urša Milavec: Življenje je nepredvidljivo in zmeraj ima nekaj za nas

Avtorica petih knjig za osebno rast in notranje zadovoljstvo, ki so izšle pod skupnim imenom Več sebe, voditeljica podkasta Pot k ravnovesju in ustanoviteljica coaching centra Master Change Training, je izdala novo knjigo, tokrat za najmlajše. Sestavljajo jo kratke zgodbice iz resničnega življenja, glavni lik pa je njena psička Aba. Mladostna sogovornica nam ponuja nekaj pomembnih iztočnic, kako ostati igriv, prisoten in radoveden. Temu se bo posvečala tudi na umikih, ki jih pripravlja jeseni. Aba bo zraven.