Ustvarjanje novega medijskega imperija

Smo tik pred sklenitvijo enega največjih poslov v zgodovini medijske industrije: kot vse kaže, bo podjetje Paramount Skydance kupilo znamenito korporacijo Warner Bros. Discovery (WBD). Po večmesečni bitki, ki jo je Paramount Skydance bil z Netflixom, se je slednji umaknil in tekmecu prepustil prosto pot do mikavnega, a dragega plena. Zadnja Paramountova ponudba je skoraj dvanajst odstotkov višja od prve Netflixove (31 proti 27,75 dolarja na delnico). Čeprav je prevzem še v teku in mora prestati preverjanje ameriških regulatorjev ter glasovanje delničarjev, je jasno, da za tem megaprojektom stojita dve ključni gonilni sili: denar, ki ga je ustvaril tehnološki veteran Larry Ellison, in ambiciozna vizija njegovega sina Davida. Filmski doktorat »Je najnovejši hollywoodski visokoleteči ...