Uživa v smučini, tenisu in magistrski nalogi

Krvavec - Širša športna javnost pozna Tino Robnik, 28-letno dekle iz Luč v Zgornji Savinjski dolini, zlasti po hitrosti v smučini. In, žal, v preteklosti tudi po zoprnih poškodbah kolena. Toda ne gre le za odlično smučarko in zdaj že vrsto let slovensko reprezentantko, temveč tudi pridno študentko s številnimi konjički, med katerimi sta urejanje hiše in vrtnarjenje.Seveda je tako kot številni v svetu športa pogosto v dirki s časom. Pa ne le v smučini zaradi kar najboljšega dosežka in zato zdaj temeljitih kondicijskih priprav. Rada namreč počne še kaj drugega, je očitno človek številnih talentov, vedno znova ...