V čem je skrivnost srečnega življenja?

Možgani posameznikov, ki so imeli dobre odnose, so bolje delovali tudi v pozni starosti.

Zadovoljstvo prinese zdravje in dolgo življenje

Sreča je čustvo, ki lahko, kot vsako drugo, traja tako dolgo, kolikor trajajo razlogi zanj. Na nekem eksotičnem potovanju ali dopustu se lahko počutimo zelo srečne. Vendar se že dva tedna po prihodu domov »vrnemo v normalo« in počutimo enako, kot smo se pred dopustom ali odhodom na pot.Kako doseči, da bo nekdo srečen ali, bolje rečeno, zadovoljen s seboj in svojim življenjem daljše obdobje, večji del svojega življenja. V nekaterih starejših raziskavah so starejše ljudi prosili, naj ocenijo, kako so zadovoljni s svojim življenjem v sedanjosti in preteklosti – z otroštvom in mladostjo, odraslo dobo in starostjo –, in izsledki so bili zanimivi. Vprašani so bili najbolj zadovoljni s svojim življenjem v času odraslosti, nekateri so bili zadovoljni, drugi spet ne s svojim življenjem v času otroštva in mladosti, večina pa je bila nezadovoljna z življenjem na stara leta.Otroci in mladi ne morejo biti odgovorni za kakovost svojega življenja, saj je to odvisno od staršev in drugih dejavnikov, na katere oni sami nimajo vpliva, potem ko odrastejo in se osamosvojijo, pa raste tudi njihova odgovornost za zadovoljstvo z življenjem. To ne izhaja iz samega starostnega obdobja, temveč iz načina, kako nekdo živi. V čem je skrivnost dolgotrajnega zadovoljstva z življenjem? Kaj je tisto, k čemur bi morali ljudje v dvajsetih letih stremeti, da bi dosegli dolgotrajno zadovoljstvo s svojim prihodnjim življenjem?Eden od načinov, da to ugotovimo, je, da mlade vprašamo, kaj je tisto, za kar verjamejo, da jim bo prineslo srečo. Pred kratkim je neka raziskava pokazala, da pripadniki generacije Y, milenijci (rojeni med letoma 1981 in 1994), pretežno stremijo k dvema vrednotama, za kateri verjamejo, da bosta povečali njihovo zadovoljstvo v prihodnjem življenju: da postanejo bogataši in da postanejo slavni. Približno 80 odstotkov ameriških milenijcev je na prvo mesto postavilo denar in bogastvo, približno polovica jih je stavila na slavo. Ali so to prave vrednote, h katerim je treba stremeti, da bi bili srečni?Odgovor na to vprašanje nam lahko ponudi proučevanje človeških življenj od njihovega začetka do konca, le tako bi lahko zares ugotovili, kaj je najpomembnejše za doseganje zdravega in zadovoljnega življenja. Takšno raziskavo so leta 1938 začeli na Harvardu in traja še danes, torej polnih 81 let. Vanjo so zajeli 724 mladih ljudi, ki so pripadali dvema različnima družbenima slojema. Ne le da raziskujejo življenje še živečih devetdesetletnikov, ampak tudi življenje več kot 2000 otrok tistih, s katerimi se je projekt začel. Zaradi dolgotrajnosti te enkratne raziskave je v njej sodelovalo več generacij raziskovalcev, na njene glavne izsledke pa je opozoril dr. Robert Waldinger, četrti glavni raziskovalec po vrsti, sicer psihiater in psihoanalitik.Glavno sporočilo dr. Waldingerja je preprosto: skrivnost srečnega življenja je v dobrih odnosih z drugimi ljudmi. Najkrajše povedano: dobri odnosi – dobro življenje. Niti bogastvo, niti uspeh in slava, niti trdo delo niso tako pomembni za naše zadovoljstvo z življenjem, kot so pomembni dobri odnosi z drugimi ljudmi, predvsem tistimi, ki so nam čustveno blizu.Ljudje, ki se počutijo varne v svojih čustvenih zvezah s partnerji, družinskimi člani, prijatelji in ki so čutili pripadnost širši skupnosti, niso bili le najbolj zadovoljni s svojim življenjem, ampak so bili tudi bolj zdravi in so živeli dlje kot drugi. Ko so ugotavljali, ali se lahko v petdesetih letih nekoga najde tisto, kar je nakazovalo, da bo pri svojih osemdesetih zadovoljen in zdrav, so spoznali, da to ni raven holesterola v krvi, ampak da gre ravno za kakovost čustvenih povezav z bližnjimi. Ta študija je pokazala zelo tesno povezavo med dobrimi čustvenimi odnosi in prihodnjim telesnim zdravjem. Ne le da so bili ti posamezniki bolj zdravi in so dlje živeli, temveč so tudi svojo morebitno bolezen bolje prenašali.Pokazalo se je, da dobri odnosi niso koristni samo za telesno zdravje, ampak tudi možgane. Možgani posameznikov, ki so imeli dobre odnose, so bolje delovali v pozni starosti, imeli so boljši spomin, bili so odpornejši proti nastanku starostne demence in podobnih nevroloških težav.Pomena dobrih čustvenih odnosov za zadovoljstvo, zdravje in dolgo življenje niso potrdili le z njihovo prisotnostjo, ampak tudi njihovim pomanjkanjem. Na zadovoljstvo, zdravje in dolžino življenja namreč najbolj negativno deluje odsotnost dobrih odnosov. Tisti, ki so se počutili osamljene ali izolirane od drugih, so bili najbolj ogroženi. Ker se lahko počutimo osamljene tudi v zakonski zvezi ali skupini, se je izkazalo, da ni pomembno, koliko ljudi ima nekdo okrog sebe, temveč kakšna je kakovost teh odnosov: da se ljudje čutijo sprejete, da jih nekdo razume, da občutijo pripadnost in ljubezen. Nestabilni odnosi, polni prepirov, brez občutka pripadnosti so vplivali ravno tako negativno kot osamljenost.Če je cilj zadovoljno, zdravo, dolgo in izpolnjeno življenje, potem moramo naše egocentrične in narcisoidne milenijce, med katerimi razsaja epidemija osamljenosti, čim prej opozoriti, da je njihovo življenje zašlo v napačno smer.