V Evropi se premalo zavedamo lastne moči

Na Malti sta nedavno potekali konferenca in redna letna skupščina evropske jadralske zveze Eurosaf, dogodek, ki vsako leto združi odločevalce, strokovnjake in predstavnike nacionalnih zvez. Udeležila se ga je tudi Jadralna zveza Slovenije, ki z večjo jasnostjo, ambicijo in mednarodno odprtostjo vstopa v novo razvojno fazo. Na Malti je nastal tudi pogovor s Pınar Coşkuner Genç, prvo predsednico Eurosafa in eno ključnih osebnosti evropskega jadranja danes. Ste prva predsednica v zgodovini Eurosafa. Ali to razumete kot simbolni mejnik ali signal, da se mora jadranje kot sistem resnično spremeniti? Najprej hvala za to priložnost, prav komunikacija in odpiranje jadranja navzven sta nekaj, kar nam pogosto manjka. Kot šport smo še vedno precej zaprti in premalo vajeni govoriti o sebi, o tem, kaj ...