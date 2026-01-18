V futsalu si lahko čarovnik

Slovenija se je na evropsko prvenstvo v futsalu uvrstila prek kvalifikacij, s soorganizatorstvom pa omogočila, da zaradi političnih miškulanc za nastop niso prikrajšane Belorusija, Litva in Latvija. Sanje zdajšnje podalpske reprezentance so premierna uvrstitev v polfinale. Otročič najpomembnejše postranske stvari na svetu v Sloveniji živi predvsem zunaj največjih mest, najodličnejši igralci, katere duša se razlikuje od fuzbalske, pa svoje znanje unovčujejo na Hrvaškem in v Bosni. V Sloveniji je več kot 4300 registriranih futsalerjev, med njimi je skoraj desetina žensk.