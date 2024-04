V Gothamu so rešitelji, v Ljubljani jih rešujejo

V nadaljevanju preberite:

Te ogrožene in zaščitene živali imajo po krivici negativen predznak, saj so zelo koristne in na svoj način izjemno ljubke. Živijo tudi v Ljubljani, kjer pa nanje preži več nevarnosti. O tem, koliko vrst je bilo do zdaj opaženih v glavnem mestu, kje bivajo, kaj jim škoduje in kako jim lahko konkretno pomagamo, smo se pogovarjali z biologinjo Pio Golob iz Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. Na svetu je okoli 1400 vrst netopirjev. V Sloveniji jih imamo 32, kar je za tako majhno državo veliko; le v Ljubljani so raziskovalci do zdaj potrdili kar 22 vrst.