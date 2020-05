V hotelu Slon bodo z varnostjo dobrononamerno pretiravali

V ljubljanskih hotelih Slon in City se po besedah direktorja Gregorja Jamnika pripravljajo na ponovno odprtje, a ponudba bo drugačna, kot je bila pred pandemijo. »Vrnili se bomo k osnovnemu poslu, kar je prenočitev z zajtrkom. Ker bomo okrnili gostinsko dejavnost in se bodo dogodki v naših konferenčnih dvoranah znatno zmanjšali, smo morali nekaj ljudi žal odpustiti.«Medtem ko skrbijo za vzdrževanje praznih hotelskih sob, pripravljajo vse potrebno za izvajanje varnostnih smernic, ki jih je pripravilo Združenje hotelirjev (Jamnik je njegov predsednik) skupaj s Turistično-gostinsko zbornico, Obrtno zbornico in ministrstvom za ...