V iskanju raznolikosti, novih poti in zlata

Kar sta danes Etiopija in Kenija, je bila v sedemdesetih letih preteklega stoletja Finska – svetovna velesila v tekih na srednje in dolge proge. Če je prvi generaciji letečih Fincev poveljeval dvaindvajsetkratni svetovni rekorder Paavo Nurmi, je drugo najbolj zaznamoval štirikratni olimpijski prvak Lasse Virén. Policist iz vasice Myrskylä je na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972 in v Montrealu leta 1976 tekmece spravljal v obup in pobral vse štiri zlate kolajne v tekih na 5000 in 10.000 metrov.