    Nedelo

    V kakšni Sloveniji bi se radi zbudili 23. marca?

    Manj kot en mesec nas loči od državnozborskih volitev. Znane Slovence smo vprašali, kakšni so njihovi upi in pričakovanja za prihodnja štiri leta.
    Bomo po volitvah živeli v Sloveniji novih idej in pozitivnih misli? FOTO: Blaž Samec
    Bomo po volitvah živeli v Sloveniji novih idej in pozitivnih misli? FOTO: Blaž Samec
    Agata Rakovec Kurent
    1. 3. 2026 | 16:00
    Kozma Ahačič, jezikoslovec

    Foto Voranc Vogel
    Foto Voranc Vogel

    Politika je lahko po eni strani predstava, po drugi strani pa trdo delo. Po volitvah si zato želim Slovenije, v kateri bo prevladala delovna, odgovorna stran politike – ne populistična. Dobra politika ljudi združuje in navdušuje, daje jim razlog za (za)upanje. Slaba jih razdvaja in straši. Dobra politika skuša najti srednjo pot, kadar trčijo različni interesi. Slaba se niti ne potrudi razumeti, zakaj razlike sploh nastajajo.

    Na volitvah vedno izbiramo celoto: program in vrednote stranke v paketu. Težava je, ko so nam določene rešitve in vrednote blizu, druge pa ne. Strank je veliko, a občutek izbire je kljub temu pogosto omejen. Triindvajsetega marca bi se zato rad zbudil v Sloveniji novih idej, pozitivnih misli, zavihanih rokavov in pripravljenosti na sodelovanje in reševanje naših skupnih težav.

    Nataša Luša, direktorica Dela

     Foto Osebni arhiv
     Foto Osebni arhiv

    Odgovor bo enako domišljijski, kot je vprašanje. In ker ne bi rada odgovorila kot mis sveta, ki ji je največ do miru v svetu, bom odgovorila tako: vedno bolj mi gre na živce, da se ves svet ukvarja s politiki, ki se obnašajo kot razvajeni otroci, s to razliko, da imajo v rokah številne mehanizme, ki zelo vplivajo na naše življenje. Zato si najbolj želim, da bi se v Sloveniji ukvarjali z vprašanji, ki so pomembna za nas vse, in skušali najti rešitve za še boljše sisteme, kot jih imamo, ne pa z dnevnimi muhami in izpadi posameznikov, ki prispevajo zgolj k večji neenotnosti ljudi, ki živimo na tem ozemlju. Kot država imamo tako veliko potencialov, da je škoda, da jih ne izkoriščamo v polnosti. Želim si pogleda in delovanja za prihodnost.

    Uršula Cetinski, publicistka

    Foto Osebni arhiv
    Foto Osebni arhiv

    Po volitvah se ne bom zbudila v Sloveniji, ker sem se preselila v tujino. Kljub temu me prihodnost domovine zanima. Slovenija ima nekatere zanimive lastnosti, ne gre pa si zatiskati oči pred negativnimi danostmi: je raznovrstna, vendarle majhna. Recimo, tržišče za nemško pišočega pisatelja iz sosednje Avstrije je stomilijonsko potencialno bralstvo, saj so njegove knjige aktualne tudi v Nemčiji in Švici. Mnoge storitve so v Sloveniji omejene zgolj na dvomilijonski trg. Dejstvo je, da majhnost omejuje. Toda vsako stvar je mogoče kompenzirati, in sicer z ukrepi, ki minuse spreminjajo v pluse. Če bo Slovenija postala zanimiva za mlade, ki so najbolj razočaran del prebivalstva – zaradi omejene dostopnosti do stanovanj, šolstva, zdravstva in zaposlovanja –, se državi morda obeta nekakšna perspektiva.

    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan

    Foto Jože Suhadolnik
    Foto Jože Suhadolnik

    Pri delu potrebuješ levico in desnico, ki morata sodelovati, in pamet. Tudi v politiki ni drugače, vendar na političnem prizorišču vidim samo levico in desnico in ničesar drugega, mogoče nekaj več puhlih godrnjačev. Zato tudi tokrat ne bo drugače, kot je bilo doslej, ničesar bistvenega ne pričakujem. S tem sem že pomirjen, naj nam vsaj pustijo delati, ustvarjati in svobodno živeti. Se pa ob tem spominjam, kako je pred pol stoletja govoril odlični italijanski kantavtor, glasbenik in vsestranski umetnik ter predvsem iskrivi kritik politike in družbe Giorgio Gaber. Splača se brskati za njegovimi besedili in jih prebirati. Vse je tam že zapisano, s pronicljivim humorjem je izrisano natančno to, kar se tačas dogaja na planetu Zemlja in v neki majhni državi sredi Evrope.

    Karel Gržan, duhovnik

    Foto Dejan Javornik
    Foto Dejan Javornik

    Ne le po 23. marcu, za sleherni dan si želim prebujenja iz hipnotičnega stanja, v katerem kroji odnose izključujoča tekmovalnost, ki ni sposobna raznolikosti izkoristiti kot kapital za dopolnjevanje v medsebojnem sodelovanju. V nas korenini sposobnost, da usodno razdeljenost prerastemo. Kot opomnik temu so postavljeni kamni okoli vaške lipe v Prešernovem rojstnem kraju. Nanje so sedli predstavniki ljudstva, ko so raznolikost misli usklajevali – se dopolnjevali za dobrobit skupnosti. Takšno delovanje je za blagor ljudstva in ne »nateg(ovanje)« naroda med naše in nenaše. Saj smo kot narod vendarle vsi naši. »Različnost ne spodbija enotnosti; /…/ je obogatitev naroda,« poudarja Trstenjak.

    Zoran Predin, kantavtor

    Foto Osebni arhiv
    Foto Osebni arhiv

    Na plebiscitu 23. decembra 1990 je bila volilna udeležba 93,2-odstotna. Takrat smo si za družbeno ureditev izbrali demokracijo. Tokrat bomo pa odločali, ali naj naša demokracija ostane takšna, kot smo jo takrat izvolili. Iskreno upam, da se volivci zavedajo, da se nam lahko zgodi, da bomo imeli 22. marca zadnje demokratične volitve. Zato si želim, da se letošnjih udeležimo vsi volilni upravičenci. Če se mi bo ta želja uresničila, me tisto noč ne bo strah, v kakšni državi se bom zbudil 23. marca.

    Ivana Djilas, ravnateljica SNG Drama Ljubljana

    Foto Jože Suhadolnik
    Foto Jože Suhadolnik

    Prijaznejši. Takšni, v kateri najprej poskrbimo za osnovne stvari: rečemo dober dan, nasvidenje, prosim in hvala; se opravičimo, ko je treba; gledamo v oči, ko se pogovarjamo; ne žalimo in ne opravljamo drugih.
    Odraslejši. Takšni, v kateri prevzamemo odgovornost za svoja dejanja in razumemo vpliv posameznika na skupnost.
    Pravičnejši. Takšni, v kateri se nam ne zdi, da nam pripada veliko več kot drugim, ker smo iz nekega razloga zelo posebni.
    Skupnostni. Takšni, v kateri se ne bi kar naprej opredeljevali proti nečemu.
    Empatični. Takšni, v kateri si lahko predstavljamo, da je drugim njihovo breme enako težko.
    Tolerantni do drugačnosti …

    (Medtem ko se resnično mučim z odgovorom na to vprašanje, mi moj najstniški otrok kuka čez ramo, odide v sobo in prinese strip I Hate Fairyland.)

    Nedelovih sedempredvolilna pričakovanjapolitika

    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Z dobro boniteto je zadolževanje lažje

    Visoka bonitetna ocena je v interesu državljanov, saj lahko pomeni prihranek veliko milijonov evrov za plačilo obresti.
    Janez Tomažič 1. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    V Dubaju ujetih okoli 200 Slovencev

    V Izraelu se trenutno nahaja še okoli sto slovenskih državljanov.
    1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Varuh Risnjaka, ki je risa učil, kako spet postati divji

    Miro Janeš že 32 let skrbi za gozd, ki nenehno menja podobo. Srečeval je medvede in volkove, mladega risa Martina pa je učil, kako spet postati divji.
    1. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    V kakšni Sloveniji bi se radi zbudili 23. marca?

    Manj kot en mesec nas loči od državnozborskih volitev. Znane Slovence smo vprašali, kakšni so njihovi upi in pričakovanja za prihodnja štiri leta.
    Agata Rakovec Kurent 1. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dubaj

    Po napadu Irana v Dubaju zagorel luksuzni hotel

    Poškodovane so bile štiri osebe. Petzvezdični hotel Fairmont The Palm se nahaja na znamenitem umetnem otoku Palm Jumeirah v Dubaju.
    1. 3. 2026 | 15:17
    Preberite več
