V koroni je bilo hudo, a zdaj je še huje

Slovenija je po številu prenočitev lani že ujela predkoronsko leto 2019, letos kaže še boljše. »Obetamo si res dobro turistično sezono, ki bo temeljila predvsem na domačih in regionalnih gostih z območij v radiju 500 do 600 kilometrov, torej gostih, ki se pripeljejo z avtomobili. Vračajo se tudi turisti iz Severne Amerike, manj pa iz Azije,« pravi Fedja Pobegajlo, direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije. Optimistično prihodnost lahko ogrozi le pomanjkanje kadrov, ki je vse hujše. Tako imenovani balkanski bazen je izpraznjen, zdaj se tudi naši gostinci in hotelirji ozirajo daleč prek meja. »Tako hudo, kot je zdaj, še ni bilo,« opozarja Gregor Jamnik, direktor hotela Slon in dolgoletni predsednik Združenja hotelirjev Slovenije.