V naša življenja bi morali vpeljati več tišine

Harmonikar, skladatelj, producent in diplomirani fizik Janez Dovč (1980) se še danes čudi, kako spretno ga je življenjski tok dogodkov vodil nazaj h glasbi. Z njo se je ukvarjal od otroštva, nato se je v gimnazijskem in študentskem obdobju zapisal naravoslovju, pred dvajsetimi leti pa ni dolgo omahoval, ko ga je k sodelovanju povabila glasbena skupina Terrafolk, ki je bila tedaj na vrhuncu mednarodne slave. Odtlej je sodeloval s številnimi umetniki, ne le glasbeniki, in ustvaril silno raznovrstne samostojne projekte, med drugim predstavo Tesla, s katero je nedavno gostoval na Hrvaškem.