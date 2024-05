V Nemčiji si že okoli 60 odstotkov državljanov ne upa izraziti svojega mnenja

V članku preberite:

V sklopu Kulturnih dialogov Španija – Slovenija je na povabilo španskega veleposlaništva pred tedni v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopila pisateljica Teresa Cardona. O različnih poudarkih v književnosti – od okolja in časa do stereotipov in klišejev, ki določajo književno pisavo – je debatirala s slovenskim kolegom Goranom Vojnovićem, medtem pa narahlo odpirala vrata v svoj literarni svet, po katerem se za zdaj v slovenščini resda še ni mogoče prebijati. A bi bila zanimiva tudi za tukajšnje bralstvo, kajti njena strast so z zgodovino začinjeni kriminalni romani, njen ustvarjalni zamah pa širok: napol Španka in napol Nemka piše v francoščini in španščini.