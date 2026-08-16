V Novem mestu se ni težko zaljubiti v jazz

Tretji avgustovski teden bo v Novem mestu znova jazzovsko obarvan. V ponedeljek se pričenja že 26. festival Jazzinty, ki združuje jazz festival in glasbeno delavnico. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z novima umetniškima vodjema, pevko Majo Tomić in bobnarjem Aljažem Ogulinom. To verjetno ni vajin prvi stik z Jazz­in­tyjem? Aljaž: Ne, kot bobnar sem se ga prvič udeležil leta 2016 ali 2017. Nato sem rasel skupaj z njim. Obiskoval sem delavnice, hodil na jam sessione, veliko sem se tudi pogovarjal z nekdanjimi vodji, kot so Jure Dolinar, Domen Bohte in Ana Čop. Maja: Udeležila sem se ga štirikrat zapored. Ravno te izkušnje so me prepričale, da se želim ukvarjati z jazzom. K temu niso pripomogle zgolj mentorske ure in delo v ansamblu, ampak tudi pogovori ob kosilih, večerjah, sprehodih ...