V pričakovanju slovenskih kolajn in svetovnih rekordov

V nadaljevanju preberite:

Danes se je v Budimpešti začelo devetnajsto svetovno prvenstvo v atletiki. Slovenska reprezentanca je v madžarsko prestolnico odpotovala v številni, trinajstčlanski zasedbi s Kristjanom Čehom na čelu, ki bo v metu diska branil lanski naslov svetovnega prvaka.

Boj za kolajno sta napovedali tudi skakalka s palico Tina Šutej in osemstometrašica Anita Horvat, toda slovenski nastopi gotovo ne bodo edini športni spektakel, ki si ga bo vredno ogledati v prihodnjem tednu. Za najboljšimi atleti v svetovnem merilu je izjemna sezona, v kateri so postavili kar pet svetovnih rekordov v olimpijskih disciplinah. Februarja je Šved Armand Duplantis v skoku s palico rekordno znamko pomaknil na 6,22 metra, maja je Američan Ryan Crouser kroglo sunil 23,56 metra, v začetku junija je kenijska tekačica Faith Kipyegon postavila svetovna rekorda na 1500 in 5000 metrov (3:49,11 in 14:05,20), Etiopijec Lamecha Girma pa je 3000 metrov z ovirami pretekel v 7:52,11.

Vsi novopečeni svetovni rekorderji bodo nastopili v Budimpešti, kjer si lahko obetamo vrhunske rezultate tudi v drugih disciplinah. Za lažjo orientacijo smo pripravili okviren pregled dogodkov, ki pred prvenstvom vzbujajo največ pozornosti.