V skoku s palico ni filozofiranja

Tina Šutej je v slovenskem atletskem svetu posebna zgodba. V atletiki ji rezultatsko dolgo ni šlo, a je verjela vase in vztrajala tudi v kriznih trenutkih kariere, ko bi drugi že zdavnaj prenehali. Trener Milan Kranjc jo opisuje kot profesionalko, ki je zelo zahtevna do sebe in delavna, osredotočena, pripravljena na odpovedovanje. Skakalka s palico po naslovu svetovne mladinske podprvakinje v Pekingu leta 2006 ni več stopila na zmagovalni oder velikih tekmovanj. Vse do poljskega Toruna leta 2021, ko je na evropskem prvenstvu v dvorani skočila do srebrnega odličja. Diplomirana biologinja je nato v lanskem letu osvojila dve bronasti kolajni na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu in na evropskem prvenstvu na prostem v Münchnu, na svetovnem prvenstvu, prav tako na odprtem, v ameriškem Eugenu pa je končala na četrtem mestu. Zdaj se je žlahtno oplemenitila tud na dvoranskem EP v Istanbulu.