V socializmu smo imeli solidarnost, danes pa imamo pohlep

Ko ustanovni član Nietov Igor Dernovšek pravi, da je zgodba o bendu filmska, prav nič ne pretirava. Njihova pot, ki s krajšimi in daljšimi časovnimi presledki traja že štirideset let, je bila polna vzponov in padcev. Od bliskovitega preboja med protagoniste slovenskega panka do dveletne odsotnosti zaradi obveznega služenja vojaškega roka. Od prezgodnje smrti prvega pevca Primoža Habiča do uspešne oživitve benda z Borutom Maroltom v vlogi frontmana. Vmes so minevala desetletja, menjavali so se politični in gospodarski sistemi. Ali sta sporočilnost in udarnost benda še vedno tako izraziti, kot sta bili sredi osemdesetih, se bodo poslušalci konec maja lahko v živo prepričali v Križankah, kjer so Nieti že leta 1984 na festivalu Novi rock navdušili zbrano množico.