Čaj iz koke na dan odžene višinsko bolezen stran

Machu Picchu, ki je bil leta 2007 uvrščen med sedem novih čudes sveta, je bil zgrajen sredi 15. stoletja, Španci tega arheološkega dragulja niso nikoli našli in zasedli. Šele leta 1911 ga je odkril ameriški arheolog Hiram Bingham, čeprav so domačini ves čas vedeli zanj. Še vedno pa ni znano, čemu je bilo mesto namenjeno. So tod bivali najpomembnejši svečeniki, morda device Sonca ali kdo tretji?

Stara gora je eden najbolj obleganih krajev na svetu, zato je število obiskovalcev na dan omejeno na 5600. Ruševin ne ogrožajo samo turisti, ampak tudi erozija tal, ki jo v deževni dobi povzročajo obilne padavine. Za obisk se je treba prijaviti dovolj zgodaj. Kdor se prvi prijavi, vidi več.