V tem zgodovinskem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.

Pred kratkim se je upokojila in v svojem slogu javnost takoj razburkala z izjavami, da lahko zdaj končno napiše reči, ki jih prej ni smela, in da je v pokoj odšla zaradi epsteinovskih praks na univerzi. Antropologinja dr. Vesna V. Godina je že dolgo sinonim za kritično, ostro, jasno in strokovno podprto misel, ki velikokrat meji na provokacijo, tik pred parlamentarnimi volitvami pa je v tem tonu secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim (»vodje levih strank, ki so na robu vstopa v parlament, se vedejo družbeno neodgovorno«) ne desnim (»Janševi tuji svetovalci pogosto napačno razumejo slovensko politično dinamiko«). Kadavri živali na volilnih plakatih, banana namesto premierjevega obraza, da o dogajanju na družbenih omrežjih sploh ne govorimo. Se tudi vam zdi, ...