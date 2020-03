FOTO:Valery in Natalija Arakelov: Najin uspeh je, da so zdaj Rimske terme zelo obiskane

Če kamen leži, voda pod njim ne teče. Tako pravi ruski pregovor, na katerega prisega Valery Arakelov iz Armenije, lastnik in direktor Rimskih term. Stvari je treba premakniti, nekaj narediti, dvigniti, spremeniti. In v isti sapi čestita svoji ženi Nataliji, »ker je pogumna«. Vse delata skupaj.Ko se sprehajam po Valeryjevem facebook profilu, se sprašujem, kje se začne uspeh in kje so njegove meje; srečanje Združenja Manager, Ararat party s koktajli, menedžerski kongres, odkritje obeležja ob stoletnici Ruske steze, promocijski video za zaljubljene »s kilometrino«, predstavitev Rimskih term na kanalu Russia 1, konferenca ...