FOTO:Valvasor je več od samo Slave vojvodine Kranjske

Od leta 2014 imamo slovenski prevod enega najpomembnejših zgodovinskih del o tem ozemlju, Slave vojvodine Kranjske, ki jo je Janez Vajkard Valvasor pod izvirnim naslovom Die Ehre dess Hertzogthums Crain v nemščini izdal leta 1689. Izdajatelj prevoda, Zavod in založba Dežele Kranjske, je monumentalno delo na 3532 straneh, s 24 prilogami in 528 bakrorezi dopolnil še z obširnim razlagalnim delom Studia Valvasoriana. Konec februarja prihodnje leto pa bo izdal še Veliko grbovno knjigo, Opus Insignium Armorumque oziroma Das Grosse Wappenbuch, v kateri je Valvasor zbral in popisal več kot 2000 grbov, s katerimi se je srečal pri svojem ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.