Za družino Aljančič je varovanje človeške ribice življenjski projekt

Rovi pod starim Kranjem skrivajo zanimive zgodbe. Ena bolj nenavadnih je povezana z vse bolj ogroženo človeško ribico, na katero smo Slovenci ponosni še iz Valvasorjevih časov. V rovih namreč deluje Informacijski center za varstvo človeške ribice SOS Proteus, v naravni jami Tular v Kranju pa tudi podzemni laboratorij, v katerem že mnogo let proučujejo slepo dvoživko. Poleg nas se lahko s takim laboratorijem pohvalijo le še Francozi. Biolog in jamar Gregor Aljančič nadaljuje delo, ki ga je pred več kot 65 leti začel njegov oče, jamski biolog Marko Aljančič in je postal družinski projekt