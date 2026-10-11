Janša pri papežu odprl vprašanje, ki že desetletja deli Slovenijo

Slovenski premier Janez Janša se je v petih mesecih, odkar je njegova vlada prevzela posle, odpravil na številne obiske v tujino, vendar je ta teden obiskal prvo od sosednjih držav. V Rimu se je srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki vodi najdlje delujočo vlado v zgodovini italijanske republike in ki doslej ni našla časa, da bi prišla v Slovenijo. Še prej se je Janša v Vatikanu srečal s papežem Leonom XIV. in tako nadaljeval bogato tradicijo visokih slovenskih obiskov na Svetem sedežu. Za obisk pri papežu se morajo ženske od glave do pet odeti v črnino, kar je leta 2013 upoštevala tudi tedanja slovenska premierka Alenka Bratušek. FOTO: Dokumentacija Dela Vsi slovenski predsedniki (in predsednica) vlade – z izjemo Boruta Pahorja, ki se je v Vatikan odpravil kot predsednik ...