Vavčerji za Maribor, Olimpijo, a tudi za Kolpo, Romo, Lesce ...

Nogometni teden je nastavil ogledalo, ki je še nedolgo tega z razburljivim in presenetljivim ligaškim razpletom kazalo lepo podobo, zdaj pa je razkrilo tudi manj privlačno, ki je ne bo prav lahko polepšati. Pa naj bodo prvinske in lokalne zgodbe malih iz Šiške in Sežane, evforične iz Murske Sobote in posrečene iz Kidričevega še tako všečne.Koronska kriza spreminja nogometno krajino povsod, ne le v Sloveniji. Nekaterim jemlje še tisto malo dobrega, kar so imeli, drugim vrača s pozitivnimi obrestmi, v seštevku pa bo vendarle pustila neprijetne posledice za »male«, ki so se bolj ali manj zanašali na rokodelsko spretnost ...