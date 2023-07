Včasih je težje jesti kot kolesariti

V nadaljevanju preberite:

Vati, kilometri, kilometri na uro, ure, minute in sekunde, odstotki naklona … Pogosto se zgodi, da kolesarstvo zreduciramo na nekaj številk, od katerih je odvisno, kdo bo najhitreje prevozil razdaljo od točke A do točke B. Pri tem pozabljamo, da na počutje kolesarjev vplivajo tudi povsem običajne potrebe, ki niso povezane zgolj z večurnim poganjanjem pedalov, ampak z življenjem slehernika. O tem, zakaj udeleženci dirke po Franciji hodijo spat razmeroma pozno, kako je videti njihov prehranski režim in kaj se zgodi, če morajo iti med etapo na malo ali veliko potrebo, smo se pogovarjali z Valterjem Bončo, enim prvih slovenskih kolesarskih profesionalcev, in nutricionistom Timom Podlogarjem, ki skrbi za prehrano ekipe Bora-Hansgrohe.