Včasih je življenje bolj preprosto, kot si ga hočemo narisati

Po skoraj desetletnem premoru se je na slovenske odre vrnila rock zasedba The Drinkers. »Z glasbo in zabavo želimo še naprej povezovati ljudi,« pravi njihov novi pevec Domen Kolenc, ki je napisal tudi besedilo novega singla Ni še umru. Drinkerse sta leta 1993 ustanovila kitarist in nekdanji član skupine Niet Robert Likar ter pevec Sandi Kolenc - Koli. Zasedba je postala stalnica domačih glasbenih prireditev, na katerih so občinstvo znali spraviti na noge kot le redkokdo, predvsem zaradi udarnih ritmov in hudomušnih besedil, ki so šla zlahka v uho. Žeja, Pijemo ga radi in Deset mejhnih jagrov je le nekaj naslovov njihovih uspešnic. Skupina je dosegla tudi zavidanja vreden komercialni uspeh, s priredbo Ko to tamo peva so se denimo zavihteli na vrh slovenske lestvice. Njihovo zgodbo je leta ...