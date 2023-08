Včasih jih kdo pokliče tudi z groba

V nadaljevanju preberite:

So tisti, ki se prvi odzovejo, ko se znajdemo v najrazličnejših težavah, tisti, ki jih kličemo ob prometni nesreči, hudih zdravstvenih težavah, pa tudi ko mačka ne spravimo z drevesa.

V Sloveniji deluje 13 regijskih centrov, poleg ljubljanskega še v Celju, Mariboru, Kranju, Kopru, Postojni, Novem mestu, Novi Gorici, Brežicah, Murski Soboti, Trbovljah, Slovenj Gradcu in na Ptuju. V vseh skupaj je zaposlenih okoli 130 ljudi, njihovo delovanje pa usklajuje republiški center za obveščanje (CORS), ki deluje tudi kot mednarodna kontaktna točka in trenutno usklajuje mednarodno pomoč, ki za prizadete v poplavah prihaja iz tujine, sicer pa med drugim skrbi za koordinacijo pomoči, ki jo Slovenija nudi drugim državam in koordinira helikopterske prevoze s Slovensko vojsko.