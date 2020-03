FOTO:Ve, da ima drugačen obraz!

Vaša umetniška osebna izkaznica?Sem diplomant AGRFT, pred kratkim sem magistriral, po novem je magisterij nekdanja diploma. Z njim se mi plača dvigne na normalen nivo mladega igralca.Mladega igralca?Mladi igralec je označba za igralca do 30. leta starosti in je povezana z nagradami na Borštnikovem srečanju, s plačilno lestvico pa nima nič. Stopnje tehnične narave pa so dramski igralec, priznani dramski igralec in prvak. Zdaj sem dramski igralec.Podutičan, Ljubljančan, zaposlen v SLG Celje?Od 1. maja lani. Zakaj v Celju, izhod v sili?Sploh ne, tam sem delal že kot študent, po študiju pa so me tja povabili. Druga opcija bi ...