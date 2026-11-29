Medtem ko podjetja objavljajo ambiciozne okoljske zaveze, se ključne odločitve še vedno sprejemajo po merilih prihodkov, stroškov, tveganj in donosnosti naložb. Ro Egglesfield, direktorica v trajnostni agenciji Seismic, ki podjetjem pomaga vključevati trajnostne strategije (ESG), razogljičenje in krožno gospodarstvo, v preteklosti pa je sodelovala s podjetji, kot so Exxon-

Mobil, Volvo in Toyota, bo kmalu prišla v Ljubljano. Opozarja, da trajnost ni nujno dodatna obveznost, ampak je lahko vir novih prihodkov, konkurenčne prednosti in odpornosti podjetja.