Večina si po ogledu filma reče, da je vredno živeti in se boriti

S producentom Belo se pere na devetdeset Alešem Pavlinom o snemanju filmske uspešnice, poustvarjanju estetike osemdesetih let in o možnostih za novo TV-serijo.

Več kot 65.000 ogledov po le petih tednih predvajanja v domačih kinematografih, odmevne projekcije v tujini, ganljivi odzivi gledalcev. Ustvarjalci slovenske filmske uspešnice leta Belo se pere na devetdeset imajo zadnje čase veliko razlogov za zadovoljstvo, kar je bilo mogoče čutiti med dobro uro trajajočim intervjujem s producentom filma Alešem Pavlinom. Razgovoril se je o zakulisnih podrobnostih snemanja, o poustvarjanju estetike osemdesetih let in o možnostih za novo TV-serijo, iz njegovih odgovorov pa ni velo le navdušenje nad uspešnim projektom, ampak tudi ljubezen do filmske umetnosti nasploh. V intervjuju za Marketing magazin ste dejali, da ste pravice za Belo se pere na devetdeset kupili, še preden je knjiga leta 2019 prejela kresnika za najboljši roman. Se spomnite trenutka, ko ...