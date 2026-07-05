Večina slovenskih športnikov životari

Košenina je na prvem turnirju odbojke na vodi nastopil »le« kot igralec, kasneje pa je postal eden glavnih zagovornikov ideje in koncepta tega dogodka.

Alan Košenina (1996) je od blizu spremljal slovensko odbojkarsko pravljico in zelo aktivno soustvarjal mariborsko: v tamkajšnji klub se je vpisal pri šestih letih, pri štiriindvajsetih pa je z njim slavil naslov državnih prvakov. V zadnjih letih se posveča trenerskemu poslu, trenutno pa se mudi na Poljskem, kjer s soigralcem Črtomirom Bošnjakom nastopata na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki. Zelo blizu mu je tudi odbojka na vodi, ki bo na Ljubljanici potekala prihodnji konec tedna. Košenina je na prvem turnirju na povabilo Nejca Zemljaka nastopil »le« kot igralec, kasneje pa je postal eden glavnih zagovornikov ideje in koncepta tega dogodka. Kako ste se znašli v tej zgodbi? Začelo se je s posnetki nekaterih mojih potez na igrišču, ki so postali viralni na družbenih omrežjih, ...